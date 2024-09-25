Байрамов поблагодарил Казахстан

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоялось в Нью-Йорке.

Как передает Министерство иностранных дел Азербайджана, министр выступил на заседании, на котором обсуждалось развитие сотрудничества между государствами-членами в таких сферах, как политика, экономика, транспорт, энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм, медиа, информационные и коммуникационные технологии, и отметил ключевые достижения организации.

«Достижения нашей организации и укрепление сотрудничества между тюркскими государствами вызывают чувство гордости. Мы благодарны братскому Казахстану за успешное председательство и желаем братскому Кыргызстану успехов в выполнении этой важной миссии», – добавил глава МИД Азербайджана.