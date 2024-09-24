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Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу (видео)

Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.

По информации, встреча произошла в «Турецком доме», расположенном в Нью-Йорке, США.

Эрдоган на переговорах заявил, что страны добились значительных успехов в нормализации отношений без выдвижения предварительных условий и диалог будет продолжен. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи обсуждались вопросы нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также мирные процессы между Арменией и Азербайджаном. По словам Эрдогана, Турция активно поддерживает установление прочного мира между Ереваном и Баку и «налаживание дружеских отношений в новой исторической эпохе».

Канцелярия турецкого лидера также подтвердила, что усилия для достижения этих целей продолжаются.

Эрдоган также подарил Пашиняну свою книгу.

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