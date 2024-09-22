Байрамов отправился в ​​Нью-Йорк на сессию ГА ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк, США, для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В рамках визита министр выступит на заседании Генеральной Ассамблеи и примет участие в ряде других международных мероприятий.
В ходе недели высокого уровня также запланированы двусторонние встречи с официальными представителями иностранных государств и руководителями международных организаций.