Байрамов отправился в ​​Нью-Йорк на сессию ГА ООН

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в ​​Нью-Йорк, США, для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В рамках визита министр выступит на заседании Генеральной Ассамблеи и примет участие в ряде других международных мероприятий.

В ходе недели высокого уровня также запланированы двусторонние встречи с официальными представителями иностранных государств и руководителями международных организаций.