Региональные СМИ рассказали о подвигах героев антитеррористической операции

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В антитеррористических операциях в Карабахе 19-20 сентября прошлого года, проведённых Азербайджаном, приняли участие множество героев, чьи имена останутся в памяти народа. Эти люди отдали свою жизнь за территориальную целостность и суверенитет Родины. Пять историй о героизме и самоотверженности военнослужащих Азербайджана проливают свет на их неоценимый вклад в будущее страны.

Юсиф Халилов, сержант Вооружённых сил Азербайджана, служил своей Родине в течение 18 лет, пройдя путь от рядового до командира танка. Юсиф родился в 1983 году в селе Веравул Ленкоранского района, и с раннего возраста был предан Азербайджану. Участвуя в Апрельских боях 2016 года, он проявил мужество, сумел захватить высоту Лелетепе, где был ранен, но не сдался и продолжил службу как контрактник. Его жизнь трагически оборвалась 19 сентября в ходе антитеррористической операции.

Супруга героя, Гюльнара Халилова, в интервью Cenublu.az делится воспоминаниями о последних днях мужа. Она вспоминает, как Юсиф, прощаясь с семьёй, словно предчувствовал свою смерть. Он оставил жене важные напутствия и поручил ей заботиться о детях. «Все мои мечты связаны с этим домом», — говорил он, имея в виду дом, который они строили вместе. Юсиф мечтал о том, чтобы старшая дочь стала экономистом, а младшая — врачом, надеясь, что его мечты о будущем семьи воплотятся в реальность. Его старшая дочь, Мелек Халилзаде, вспоминает, как ходила с отцом в школу, и теперь стремится стать экономистом, чтобы исполнить его мечту.

Эльшад Сулейманов, ещё один герой, отдавший свою жизнь за Азербайджан, родился в 1994 году в поселке Кызылагачлы Горанбойского района. Он был глубоко предан как своей семье, так и Родине. Проработав 8 лет в армии в качестве наводчика танка, Эльшад с готовностью отправился на фронт, узнав о предстоящей операции. Его вдова, Шехла ханым, в интервью Gencexeber.az вспоминает последние минуты перед его отъездом на войну. В тот день Эльшад попрощался с детьми, сказав сыну: «С этого дня ты мужчина в доме». Несмотря на опасность, он был твёрд в своем решении защищать свою землю. «Если я не смогу защитить свою Родину, как я смогу защитить свою семью?» — говорил он жене.

Эльшад погиб 19 сентября, а его тело было доставлено в морг на следующий день. Для его семьи его гибель стала тяжёлой утратой. Его вдова признаётся, что, несмотря на похороны, дети всё ещё спрашивают, когда вернётся их отец. Даже спустя год после его гибели, боль утраты не угасла.

Джавад Мирзаев, старший лейтенант Вооружённых сил Азербайджана, был настоящим героем, проявившим себя в боях за освобождение Физули и Ходжавенда. Родившийся в 1994 году, он с детства проявлял интерес к военной службе, о чём вспоминает его мать, Арзу Мирзаева, в интервью Sumqayit24. Джавад мечтал оставить свой след в истории и добился этого, сражаясь в 44-дневной Отечественной войне, где его путь дошёл до Шуши.

За свою храбрость он был награждён многочисленными медалями, в том числе «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда». 19 сентября 2023 года Джавад погиб в ходе локальных антитеррористических операций в Ходжавенде, не успев увидеть своего новорожденного сына. В честь отца его сын был назван Джавиданом Пашой, и его мать надеется, что внук унаследует качества своего отца, которого семья до сих пор вспоминает с любовью и гордостью.

Сеймур Мамедов, сержант полиции, стал жертвой теракта, устроенного диверсионной группой незаконных армянских вооружённых формирований в Ходжавенде. Родившийся в 1991 году в Бинагадинском районе Баку, Сеймур с детства был послушным и терпеливым ребёнком, о чём рассказала его мать, Гюльнара Мамедова, в интервью Bakuplus.az. Сеймур, занимавшийся спортом с раннего возраста, добивался успехов в карате и вольной борьбе, и был известен своим терпением и сдержанностью.

Его мать вспоминает, как он радовался освобождённым землям во время 44-дневной войны, проявляя стойкость и уверенность в правоте Азербайджана. Сеймур служил в полиции 11 лет и всегда был предан своему делу. Он оставил глубокий след в сердцах своих родных и коллег, которые поддерживают его семью даже после его гибели.

Алтун Алиев, солдат внутренних войск Азербайджана, отдал свою жизнь за Родину в ходе антитеррористической операции в Агдере 19 сентября. Родившийся 24 марта 2002 года в селе Тенгеалты Губинского района, он окончил Бакинский Евразийский университет, но прервал учебу, решив посвятить себя военной службе. За проявленные мужество и профессионализм был награжден орденом «За службу Родине» III степени.

Алтун принимал участие в боях за Агдам и Агдере. Его отец, Таги Алиев, в интервью ShimalNews рассказал, что последний раз видел сына 3 сентября, когда тот отправлялся на учения. Алтун не сообщил семье, что идет на войну. Отец признается, что до сих пор ждет его возвращения, несмотря на известие о гибели. Таги Алиев вспоминает Алтуна как доброго, любящего сына, мечтавшего стать профессиональным военным и служить своей стране.

Алтун Алиев был похоронен в родном селе, оставив после себя память о преданности и героизме.