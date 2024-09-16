Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном будет выгоден Грузии, Турции и Ирану

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Установление мира между Арменией и Азербайджаном будет выгодно также Грузии, Турции и Ирану, заявил армянский премьер Никол Пашинян на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.

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«Я верю, что у нас есть историческая возможность закрыть страницу конфликта на Южном Кавказе и установить мир в нашем регионе. Я также убежден, что бенефициарами этого мира являются не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран», – приводит «Спутник» его слова.

По его словам, Ереван высоко оценивает вклад Тбилиси в обеспечение международной и региональной стабильности.