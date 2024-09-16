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Пашинян рассказал Кобахидзе о «желании» установить дипотношения с Азербайджаном

Пашинян рассказал Кобахидзе о "желании" установить дипотношения с Азербайджаном

Армения и Азербайджан согласовали 80% текста мирного договора, Ереван предлагает подписать его и установить дипотношения.

Об этом в Тбилиси на пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В результате почти двухлетних переговоров Армения и Азербайджан смогли в значительной степени согласовать текст соглашения об установлении мира, примерно на 80%, мы предложили Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения, установить дипломатические отношения, продолжить переговоры по всем вопросам, представляющим взаимную значимость», – отметил он.

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