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Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео)

Украина подорвала арсенал в Воронежской области (видео)

Дроны СБУ атаковали склад с боеприпасами и техникой в Воронежской области в ночь на 7 сентября. Там идет детонация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины отработали по большому складу с боеприпасами и техникой в населенном пункте Солдатский Воронежской области России. По информации источников, этот склад враг активно использовал для перекидывания техники в Украину.

На объекте зафиксированы четыре очага мощного пожара и непрерывная детонация боеприпасов, которая продолжается до сих пор.

Местные власти проводят срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

«СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, работающие на войну в Украине, являются законными целями», – сообщил информированный источник в СБУ.

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