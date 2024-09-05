Алиев: Некоторые страны препятствуют развитию отношений Азербайджан-ЕС

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Как сообщалось ранее, а Риме состоялся совместный рабочий обед Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы.

В ходе обеда президент Ильхам Алиев отметил, что проведение COP29 в Азербайджане является выражением единодушной поддержки нашей страны международным сообществом, а также показателем доверия к нашей стране. Глава государства сказал, что Азербайджан готов к взаимодействию с Италией в международных вопросах изменения климата в рамках СОР29. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения в 2019-2023 годах, а в настоящее время его член является частью Глобального Юга, имеет тесные связи с Западом, в том числе с Европой. Глава государства сказал, что Азербайджан и в рамках СОР будет прилагать усилия по продвижению солидарности в климатических вопросах.

Президент Серджо Маттарелла отметил, что его страна всегда оказывает поддержку расширению и развитию отношений Азербайджана с Европейским Союзом. Он сказал, что Италия поддерживает мирную повестку в регионе.

Подчеркнув, что Европейский Союз является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, президент Ильхам Алиев сказал, что между Европейским Союзом и Азербайджаном существуют хорошие связи. В то же время глава нашего государства с сожалением отметил, что некоторые европейские страны создают препятствия развитию этих отношений. Коснувшись мирной повестки в регионе, президент Ильхам Алиев сказал, что именно наша страна является инициатором подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, принципов, составляющих основу этого договора, а также проектов регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Сообщив, что в процессе делимитации и демаркации границы достигнуты серьезные достижения, в рамках этого процесса, носящего двусторонний характер, уже проведена также демаркация более 12 километров приграничной территории, глава нашего государства отметил, что 4 азербайджанских села, которые с начала 1990-х годов находились под оккупацией, возвращены под контроль нашей страны. Заявив, что, несмотря на это, в конституции Армении все еще содержатся территориальные претензии против Азербайджана, глава государства подчеркнул важность их устранения посредством соответствующего процесса конституционных изменений и сказал, что после этого будет создана хорошая основа для подписания мирного договора между двумя странами.

На встрече была подчеркнута деятельность многочисленных итальянских компаний в Азербайджане, особенно их участие в ряде сфер в Карабахе, в том числе в восстановительных и строительных работах, строительстве музеев и реализации других проектов.

В заключение президент Ильхам Алиев пригласил президента Италии посетить с государственным визитом Азербайджан. Серджо Маттарелла с удовлетворением принял приглашение.