Мелони приняла приглашение Ильхама Алиева посетить Азербайджан

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Как сообщалось ранее, в Риме состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Подчеркнув, что нынешний визит главы нашего государства в Италию очень продуктивен, Джорджа Мелони отметила, что с президентом Ильхамом Алиевым были проведены обстоятельные обсуждения по вопросам повестки дня итало-азербайджанских двусторонних отношений, сообщила, что определены новые направления сотрудничества между двумя странами. В этом контексте состоялся широкий обмен мнениями по вопросам расширения двусторонних торгово-экономических связей между нашими странами, в частности в промышленной, энергетической сферах, а также развития связей в гуманитарной и культурной областях. Особо было отмечено значение реализованного Университетом AДA и итальянскими университетами проекта Итало-Азербайджанского университета в развитии культурно-гуманитарных связей. Об этом сообщает «Азертадж».

Было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством в энергетической сфере. В этой связи были затронуты значение проекта ТАР, его сегодняшняя роль в энергетической безопасности Италии и европейских стран, состоялся обмен мнениями об увеличении пропускной способности ТАР.

Председатель Совета министров Италии выразила признательность за гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине, отметила роль нашей страны в этом вопросе. Она поблагодарила президента Ильхама Алиева за приглашение на COP29 и подчеркнула, что с удовольствием примет участие в этом мероприятии. Председатель Совета министров Италии сказала, что ее страна готова оказать Азербайджану всю необходимую поддержку для успешного проведения COP29. В этой связи было отмечено тесное сотрудничество представителя Италии по вопросам изменения климата с азербайджанской делегацией СОР и участие президента СОР Азербайджана во встрече министров экологии, проведенной в Италии в рамках G20.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено, что определены новые направления сотрудничества между итальянской компанией Eni S.P.A и SOCAR, состоялся обмен мнениями по вопросу участия этих компаний в совместных проектах в третьих странах.

На встрече также был затронут вопрос участия Азербайджана и Италии в совместных инвестиционных проектах в третьих странах. Была подчеркнута важность Среднего коридора, обсуждены перспективы использования возможностей этого коридора итальянскими компаниями.

Была затронута роль итало-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, достигнута договоренность о проведении заседания комиссии в следующем году.

Президент Ильхам Алиев пригласил председателя Совета министров Италии посетить с официальным визитом в Азербайджан. Джорджа Мелони с удовлетворением приняла приглашение.