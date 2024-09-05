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В Риме началась встреча Алиева и Мелони

В Риме началась встреча Алиева и Мелони

В Риме началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони. Об этом сообщает «Азертадж».

Во дворце Киджи в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони встретила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони обошли строй почетного караула.

Члены итальянской делегации были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.

Затем глава государства Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони сделали совместное фото.

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