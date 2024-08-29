В ближайшие часы в центре Баку будет ограничено движение транспорта

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В Баку будет ограничено транспортное движение по улице Истиглалият и пересекающимися с ней улицам.

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Как сообщили в Операционной компании ВСС, в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формула-1» Qatar Airways с 23:59 29 августа будет ограничено транспортное движение в местах пересечения улицы Истиглалият с улицами Мамеда Эфендиева, Муртуза Мухтарова, Адиля Бабаева и Заргярпалан.

Ограничения будут действовать до окончания соревнований.