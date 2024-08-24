МИД ответил Швабе и предупредил его о запрете въезда в Азербайджан на COP29 |
Рассекречено: Англия и Франция хотели достичь краха СССР, разбомбив нефтепромыслы Баку |
В Баку запущена услуга bike-sharing |
Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео) |
Погибли 8 заложников, захваченных заключенными-исламистами в Волгоградской области РФ (обновлено, видео 18+) |
Боррель: Мы не являемся стороной в войне России и Украины, но мы — часть этой игры |
Путин рассказал Пашиняну о поездке в Азербайджан |
Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном |
Азербайджан и Узбекистан подписали Договор о союзнических отношениях (обновлено) |
Главное Новость

Премьер-министр Литвы обозвала россиян «русней», в МИД РФ отреагировали

Премьер-министр Литвы обозвала россиян «русней», в МИД РФ отреагировали

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем поздравлении в честь Дня независимости Украины назвала русских «русней», сообщает УНН.

Выступая на торжественных мероприятиях в Киеве, она заявила, что Литва была и будет с Украиной на каждом шагу к ее цели.

Делаем и будем делать все, чтобы приблизить победу, победу света над тьмой, победу добра над злом, победу свободных людей, которую мы будем праздновать вместе со светом, газом и без русни, — заявила Шимоните.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Литвы.

«Нацисты», — сказала Захарова.

Теги:
Из этой рубрики
Премьер-министр Литвы обозвала россиян «русней», в МИД РФ отреагировали
Новость

Премьер-министр Литвы обозвала россиян «русней», в МИД РФ отреагировали

2024/08/24, 23:42
Новый арест в Минобороны
Новость

Новый арест в Минобороны

2024/08/23, 21:32
Польша хочет вытеснить Россию с рынка вооружений в Индии
Новость

Польша хочет вытеснить Россию с рынка вооружений в Индии

2024/08/22, 17:24
Москва выступила с очередным призывом к Еревану
Новость

Москва выступила с очередным призывом к Еревану

2024/08/20, 09:50
Кадыров сообщил, что получил от Маска электропикап Cybertruck
Новость

Кадыров сообщил, что получил от Маска электропикап Cybertruck

2024/08/17, 18:58
Общественное телевидение Азербайджана оштрафовано на 3 тысячи манатов
Новость

Общественное телевидение Азербайджана оштрафовано на 3 тысячи манатов

2024/08/15, 15:10
Власти Грузии назвали Саакашвили виновником развязывания войны в 2008 году
Новость

Власти Грузии назвали Саакашвили виновником развязывания войны в 2008 году

2024/08/14, 17:27
Маск назвал Guardian «помойкой»
Новость

Маск назвал Guardian «помойкой»

2024/08/14, 16:43
В Азербайджане сократилось количество браков
Новость

В Азербайджане сократилось количество браков

2024/08/14, 13:09