Премьер-министр Литвы обозвала россиян «русней», в МИД РФ отреагировали

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем поздравлении в честь Дня независимости Украины назвала русских «русней», сообщает УНН.

Выступая на торжественных мероприятиях в Киеве, она заявила, что Литва была и будет с Украиной на каждом шагу к ее цели.

Делаем и будем делать все, чтобы приблизить победу, победу света над тьмой, победу добра над злом, победу свободных людей, которую мы будем праздновать вместе со светом, газом и без русни, — заявила Шимоните.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Литвы.

«Нацисты», — сказала Захарова.