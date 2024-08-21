Почему Украина оказалась столь неблагодарной в отношении Азербайджана?

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Поднявшаяся в украинском секторе социальных сетей волна «наскоков» на Азербайджан вообще, и на SOCAR в частности, кроме всего прочего, продемонстрировала и незрелость политического класса Украины. По крайней мере, некоторой его части. Итак, что произошло? Во время визита в Баку президента России Владимира Путина прошли переговоры о сотрудничестве SOCAR и «Газпрома», что вызвало бурю в украинском сегменте соцсетей: ужас-ужас, предательство, бойкотируем SOCAR и т.д. и т.п.

Намеренно воздержимся от перечисления в очередной раз всей той гуманитарной помощи, которую с первого дня войны Азербайджан направлял и направляет в Украину. А это, как уже рассказывал Minval, и медикаменты, и перевязочные материалы, и трансформаторы и генераторы, когда Россия наносила прицельные удары по украинской энергосистеме, и оборудование для ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. Не говоря уже о той помощи, которую Азербайджан оказал и продолжает оказывать для восстановления города Ирпень, где лицей носит имя Зарифы Алиевой. Не хочется даже напоминать о благотворительных проектах самой SOCAR, начиная от бесплатной заправки «гуманитарного» транспорта и заканчивая предоставлением горячих напитков и возможности подзарядить гаджеты во время перебоев с электроснабжением. Да, к сожалению, у кого-то очень короткая память. Обратим внимание лишь на политическую часть.

Может быть, для кого-то это новость, но между Баку и Киевом нет чётко прописанного договора о военном и политическом союзе. Проще говоря, ни Азербайджан, ни Украина друг другу ничего не должны. Вся гуманитарная помощь, которая шла из Баку в Киев, оказывалась просто из чувства сострадания, а не потому, что этого требовали политические обязательства. Тем более Азербайджан не несёт никаких обязательств немедленно разорвать все отношения с Москвой и объявить ей войну, открыв «второй фронт».

Более того, понимая это, в Баку не устраивали акции протеста, когда в Украине принимали, к примеру, Сержа Саргсяна, военного преступника, который сам признавался в соучастии в расправе над мирным населением в Ходжалы. И не призывали, к примеру, перекрыть кислород украинским компаниям в Азербайджане, когда в Киеве стелили красную дорожку перед Анной Акопян, той самой, которая накануне 44-дневной войны устроила дешёвое шоу с «военной подготовкой» в оккупированной на тот момент Шуше. Мы прекрасно понимаем, что Украина не будет в пользу Азербайджана снижать уровень своих отношений с Францией или даже с Арменией, потому что живём в мире, где никто никому ничего не должен.

Более того, за все 30 лет своей войны и оккупации своих территорий Азербайджан не видел от мирового сообщества, включая Украину, даже сотой доли той поддержки, которую получал и получает официальный Киев от него. Во время своей войны и освобождения наших территорий мы не получали весомой военной поддержки извне. Та же Украина не присылала нам в подарок оружие – за него Азербайджан платил «живыми деньгами» и Израилю, и Турции, и Чехии, и Словакии, и другим поставщикам.

Не хотелось бы думать, что внешняя военная поддержка сформировала у определённой части украинского общества синдром «нам все должны». Но, судя по всему, часть украинского «болтающего класса» на минуточку позабыла о том, что в политике есть чётко прописанные обязательства, есть добрая воля сторон, а ещё есть национальные интересы каждого государства. Позабыли «обеспокоенные граждане» ещё и о том, что российский газ шел и идёт по территории той же Украины, несмотря на войну. И на этом фоне предъявление каких-либо претензий Азербайджану как минимум выглядит смешно, если бы не было так грустно. Не говоря о том, что «воевать» на диване – легко и просто, а замаскировать под эту войну чьи-то коммерческие интересы — ещё проще.

Да, в результате такой истерии SOCAR может уйти из Украины, тем более что украинский рынок прибыльным не назовешь – с учётом войны.

Адекватным образом отреагирует и общественное мнение в Азербайджане, которое в подавляющем большинстве проукраинское, и где уж точно не ждали от украинцев такого «спасибо». Ну не слишком ли часто в Киеве ставят под удар свои отношения с потенциальными союзниками? Только за последнее время – серьезный кризис в отношениях с Польшей. Слишком завышенные ожидания и требования военной поддержки из-за рубежа, сопровождающиеся громкими обидами. Не зря министр иностранных дел и обороны стран НАТО советовал украинским представителям «быть благодарными». Испорченные отношения с Грузией — с самым что ни на есть естественным союзником Украины. Теперь – пока в соцсетях – под ударом отношения с Азербайджаном. Свобода слова в соцсетях – это, конечно, хорошо, но это тот случай, когда украинские власти должны хотя бы высказать свою позицию. В том числе и с учётом продолжающегося транзита через Украину российского газа.

Отдел политики Minval.az