Ученые назвали продукт, отказ от которого продлит жизнь на 20 лет

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Учёные Калифорнийского университета установили, что употребление сладких газированных напитков негативно влияет на теломеры — участки хромосом, связанные с процессами старения. Снижение потребления сахара может продлить жизнь до 20 лет, утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Circulation.

Сахар, провоцируя выработку дофамина, вызывает зависимость, похожую на наркотическую, и приводит к раздражительности, перепадам настроения и проблемам со сном. Он также негативно влияет на системы организма, вымывая витамины группы В, нарушая баланс фосфора и кальция, и снижает сопротивляемость вирусам, что вызывает воспаления, набор веса, развитие диабета II типа, старение кожи и кариес.