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Ученые назвали продукт, отказ от которого продлит жизнь на 20 лет

Ученые назвали продукт, отказ от которого продлит жизнь на 20 лет

Учёные Калифорнийского университета установили, что употребление сладких газированных напитков негативно влияет на теломеры — участки хромосом, связанные с процессами старения. Снижение потребления сахара может продлить жизнь до 20 лет, утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Circulation.

Сахар, провоцируя выработку дофамина, вызывает зависимость, похожую на наркотическую, и приводит к раздражительности, перепадам настроения и проблемам со сном. Он также негативно влияет на системы организма, вымывая витамины группы В, нарушая баланс фосфора и кальция, и снижает сопротивляемость вирусам, что вызывает воспаления, набор веса, развитие диабета II типа, старение кожи и кариес.

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