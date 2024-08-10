Азербайджанские гимнастки заняли пятое место на Олимпиаде в Париже

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Сборная Азербайджана по художественной гимнастике показала сегодня заключительные выступления на на Летних Олимпийских играх в Париже.

Вчера наша сборная заняла место в ряду 8 сильнейших команд мира, и сегодня завершила финальный этап на 5-м месте, сообщает Apasport.az.

Команда в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан набрали 66450 очков.

Азербайджанские грации опередили сборные из Украины, Узбекистана и Франции.

Групповые упражнения по художественной гимнастике были лучшим перформансом, которые продемонстрировала команда Азербайджана на Олимпиаде.