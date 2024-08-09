Насибов: Я – сын Азербайджана, который представляет Украину

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Украинский борец греко-римского стиля азербайджанского происхождения Парвиз Насибов поделился своими впечатлениями от выступления на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.

Спортсмен сказал, что считает себя сыном Азербайджана, который представляет Украину.

«Я хотел выиграть золотую медаль. Но, видимо, мне было предначертано взять серебро. Нужно работать больше. Думаю, спешка помешала мне завоевать золото. Я – сын Азербайджана, который представляет Украину. Я никогда не сделаю ничего в ущерб престижу нашей страны. На соревнованиях я могу составить конкуренцию Хасрату Джафарову, с которым мы встретились в полуфинальной схватке. Но за пределами борцовского ковра мы друзья», – приводит «Репорт» слова П.Насибова.