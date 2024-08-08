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Глава «Ахмата» не считает критической ситуацию в Курской области (видео)

Глава «Ахмата» не считает критической ситуацию в Курской области (видео)

Ситуация в Курской области в целом не является критической, «ничего сверхъестественного не произошло», заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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Он опроверг утверждения о том, что украинские военные готовятся «жестко» оборонять уже занятые населенные пункты.

«Противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял. Потому что в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких средств, сил и ресурсов. Была одна линия обороны — это граница. И, противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными. Потом уже технику выгнал и уже зашел напрямую на территорию», — рассказал командир «Ахмата».

Также командир «Ахмата» подчеркнул, что россияне привыкли «воевать с противником, выбивать противника и уничтожать его». По его мнению, в атаке на Курскую область ВСУ сконцентрировали все свои ресурсы. «Как только мы уничтожим эти ресурсы, я больше чем уверен, что дальше уже им нечего будет нам противопоставить. А фронт уже посыпался», — отметил Алаудинов.

«У этого события [прорыва ВСУ в Курскую область] есть фамилия, имя и отчество. Я так думаю, что верховный главнокомандующий [Владимир Путин] примет соответствующее решение. И, наверное, не нам с вами судить об этом, и разгонять все эти разговоры. Самое легкое — это кричать, почему что-то произошло не так», — добавил он. Вместе с этим он отметил, что в ходе боев погибли и российские военнослужащие.

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