Командир спецназа «Ахмат»: Несколько населенных пунктов Курской области заняты ВСУ

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Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что он вместе с одним из отрядов «Ахмат» прибыл в Курскую область, все силы ВСУ там будут уничтожены, а «спецоперация» кончится победой России в этом году.

Вечером 7 августа Апти Алаудинов опубликовал в своем Телеграм-канале видеоролик, в котором сообщил, что находится в районе боестолкновений с атаковавшими Курскую область военными Украины. «Мы здесь «нарастились». Будем делать свою работу во благо нашего государства. Ничего критического, трагического не произошло», — сказал Алаудинов.

Он признал, что противник зашел на приграничные территории Курской области и занял несколько населенных пунктов. По словам Алаудинова, ВСУ наращивают свои силы в Курской области, бросив в регион подразделения, «освобожденные от белорусской границы».