В Ереване поддержали слова Амирбекова о региональных коммуникациях

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МИД Армении подтвердил заявление азербайджанской стороны о том, что по обоюдному согласию из проекта мирного договора изъята статья о региональных коммуникациях.

Ранее представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что стороны согласились решить вопрос транспортных маршрутов, в том числе соединяющих Азербайджан с Нахчываном, на более позднем этапе, после подписания мирного договора.

Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян заявила, что в то же время разблокировка маршрутов продолжает оставаться важной частью видения и повестки Армении по миру и экономическому развитию региона.