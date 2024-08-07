Амирбеков раскрыл детали своих переговоров с Пашиняном

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Территориальные претензии к Азербайджану, заложенные в нынешней конституции Армении, по-прежнему остаются единственным препятствием для дальнейшего прогресса в мирном процессе между Баку и Ереваном. Об этом «Радио Свобода» заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков.

«Речь идет не о том, чтобы сделать это [изменение конституции] под давлением Азербайджана, а о том, чтобы они [избиратели] ответили на один вопрос: Хотите ли вы мира или вы хотите возможности для новой конфронтации с Азербайджаном? Если они [власти Армении] поставят вопрос таким образом, я думаю, что большинство армянских граждан, которые примут участие в референдуме, поддержат мир», – считает он.

«Если мы оставим действующую Конституцию без изменений или оставим без внимания, это означает, что даже если мы подпишем мирный договор, возможно, придет новое правительство и отменит его, поскольку этот документ в техническом плане противоречит действующей Конституции Армении. Конституционный суд Армении также может сказать, что мирный договор является незаконным, поскольку в Основном законе закреплены другие положения», – отметил представитель президента по особым поручениям.

По его словам, в Баку хотят заверений, что мирное соглашение – это своего рода торжественный договор, который сделает невозможным любое возвращение к реваншизму или к каким-либо территориальным претензиям к Азербайджану в будущем, как это было в прошлом.

Амирбеков также отметил, что обсуждал данный вопрос с Пашиняном.

«Сейчас он хочет выдвинуть аргумент о том, что это очень сложный с политической точки зрения процесс, что проект Конституции может быть готов только в 2027 году. Очень хорошо, это тоже вариант, но готов ли внешний мир так долго ждать подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном? Потому что очевидно, что нам не нужно спешить и подписывать документ, который может быть отменен новым правительством», – сказал он.

«Если Армения хочет разработать новую Конституцию, это ее внутреннее дело и право, мы говорим об изменении преамбулы», – подчеркнул Амирбеков, добавив, что для этого не нужны годы обсуждений.

По словам представителя президента Азербайджана, одним из факторов, которые на данный момент облегчают переговоры, является то, что обе стороны согласились решить самый спорный из оставшихся вопросов. А именно, как организовать транспортные маршруты, которые соединят остальную часть Азербайджана с его эксклавом Нахчываном, то есть вопрос Зангезурского коридора.

«По взаимному согласию мы решили исключить этот пункт из мирного соглашения и перенести его [обсуждение] на более поздний этап… Итак, мы решили исключить это из текста, но мы все еще можем отразить в тексте тот факт, что это один из вопросов, к которому страны могут вернуться в будущем для обсуждения и достижения общего соглашения»,- подытожил он.