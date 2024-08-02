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На Олимпиаде в поединке с узбечкой «отличился» еще один трансгендер (видео)

На Олимпиаде в поединке с узбечкой "отличился" еще один трансгендер (видео)

В рамках соревнований по боксу на Олимпиаде состоялся ещё один неоднозначный матч: спортсменка из Узбекистана Ситора Турдибекова уступила оппоненту из Китая Линь Юйтин. Нюанс в том, что китайская спортсменка, скорее всего является биологическим мужчиной.

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Узбекистанская спортсменка достойно выступила, но не смогла победить. Бой закончился с сухим счётом по очкам 5:0, а Турдибекова после боя с трудом сдерживала слёзы.

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