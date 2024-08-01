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Для жителей Физули организовали тренинги по минной безопасности

Для жителей Физули организовали тренинги по минной безопасности

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках совместного сотрудничества со специальным представительством президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и Обществом Красного Полумесяца Азербайджана (AzQAC) провел очередной тренинг на тему «Просвещение о рисках и безопасное поведение», сообщает «Азертадж».

Очередные тренинги, прошедшие в июле, были проведены для жителей, переехавших в Физулинский район и обеспеченных постоянным поселением. Основная цель просветительных тренингов – в рамках реализации I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории повысить осведомленность бывших вынужденных переселенцев о минах и неразорвавшихся боеприпасах и минимизировать возможный фактор риска.

На этот раз делегация специалистов и волонтеров AzQAC посетила город Физули. Инструкторы в рамках сессии «От дома к дому» посещали квартиры, предоставляя необходимую информацию каждой семье и отвечали на их вопросы. В ходе тренингов была дана подробная информация о запрещающих, предупредительных и информативных знаках, розданы просветительные брошюры, упомянуты государственные учреждения и средства связи, к которым можно обратиться в случае опасности.

Напомним, что на первом этапе тренинги были организованы отдельно для граждан и лиц школьного возраста в жилом комплексе «Гобу Парк» Гарадагского района города Баку, где временно проживают бывшие вынужденные переселенцы. В дальнейшем этот процесс был продолжен в отношении вынужденных переселенцев, временно расселенных в общежитиях, административных зданиях и полупостройках.

В течение июля в рамках просветительский недели о минной опасности в городе Физули были проинформированы в общей сложности более 500 человек. В целом на данный момент более 20 000 человек приняли участие в тренингах по информированию о минах и неразорвавшихся боеприпасах. Планируется продолжить тренинги и на других территориях компактного проживания бывших вынужденных переселенцев.

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