Эль Мюрид: Никакой страшной мести за Ханию не будет

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Повлияет ли гибель Исмаила Хании на происходящее в регионе? Думаю, что вообще никак. Безусловно, неделю-пару будут ритуальные пляски и страшные угрозы «Держите меня семеро», возможно, что Иран даже пульнет в сторону Израиля чем-нибудь. Но не более того.

Об этом в своем ТГ-канале написал политический обозреватель Эль Мюрид.

«ХАМАС – это группировка второго эшелона, прокси-структура с сомнительной даже по ближневосточным меркам репутацией. Рвать жилы ради нее не будет никто. Она важна только в одном разрезе: помощь палестинскому народу в его святой борьбе давно стала политической (а в некоторых ситуациях и финансовой) фишкой всех ближневосточных режимов. При этом победа палестинского народа как раз ни в чьи планы не входит, так как победа приведет к завершению столь хорошо идущего бизнеса на помощи этому народу. К этому бизнесу причастны многие, а потому все заинтересованы в борьбе, но только не в победе. Это как раз та ситуация, когда цель ничто, а вот движение к ней – всё», – убежден эксперт.

«В этом смысле ранее на коне был Ясир Арафат и его ООП, но как только ООП обуржуазилась и осела на Западном берегу вкушать кровно заработанное, она стала почти неинтересной, и внимание переключилось на ХАМАС, хотя с этими ребятами и с их повадками рыночных кидал слишком близкие дела иметь никто не спешит.

Минусом в репутации ХАМАС идет и их прокси-положение по отношению к Катару. Отношения с Катаром у многих ближневосточных стран очень и очень напряженные, поэтому ХАМАС вполне справедливо рассматривают в первую очередь как цепную собаку династии аль-Тани, его самостоятельностью здесь не пахнет», – констатирует он.

«В общем, говоря откровенно, никакой страшной мести за Ханию не будет. Это катарская проблема, а Катар в силовые игры не играет, он гадит исподтишка. Взорвать самолет «Когалымавиа» и выплатить виру за причиненные неудобства – это пожалуйста. Но что-то серьезное, а тем более в открытую – тут Катар не силен», – подытожил Эль Мюрид.