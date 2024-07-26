Баку готов предотвратить новую опасность: что замышляют противники

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Тактика невоюющего участника конфликта, на которую сделал ставку Запад на Южном Кавказе, дает серьезный сбой. Азербайджан владеет ситуацией, понимая, что США и Европейский Союз сняли с себя маски лицемерия и уже в открытую играют на стороне поверженного агрессора. Они задались целью подготовить Армению к новым боевым столкновениям. Безудержно снабжая Армению смертоносным оружием, Запад примеряет на себя роль пособника новой войны.

Если сосчитать количество фальшивых заявлений и призывов миролюбивого характера, с которыми Вашингтон, Брюссель, Париж и другие западные столицы обратились к Баку и Еревану, получится внушительная цифра. Притворяясь голубями, облезлые ястребы калечат мирный процесс, чтобы возродить армянский милитаристский дух, настроив его на реваншистский лад. Западные провокаторы и поджигатели нервничают, потому что им не удалось усыпить бдительность Азербайджана. Баку тщательно отслеживает все процессы, своевременно выносит вердикты, не откладывая проведение необходимых мероприятий.

Хлесткое предупреждение Министерства обороны Азербайджана Армении касается и пособников Еревана, которые подталкивают армян к пересечению красных линий. Тональность заявлений и предупреждений азербайджанского оборонного ведомства не оставляет сомнений в том, что в случае необходимости вооруженные силы страны-победительницы предпримут адекватные действия.

Выделенные Европейским фондом мира 10 миллионов евро Армении — это реальный вклад в усиление политики милитаризации, которую поощряет Запад. Эта помощь вдохновляет правительство и общество Армении на продолжение реваншистской политики, за которой просматривается фактор территориальных притязаний к Азербайджану. Щедрые западники понимают, на что идут, и не будут мешать Еревану, если он направит полученные средства на закупку наступательных вооружений у той же Франции или Индии.

Не случайно внутри армянского общества снова активизировались недобитые боевики так называемого карабахского движения сепаратистов. Они все настойчивее требуют от правительства Никола Пашиняна особых условий для своей деятельности, структурируют работу своего представительства в Ереване, замахиваясь на институциональное возрождение. Тем временем глава американского Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, встречаясь с ними в Ереване, обещает новые виды помощи, помимо той, с которой приехала в Армению. Она озвучила в армянской столице сообщение, согласно которому её страна сделает все возможное, чтобы вывести Армению из изоляции.

Все это показывает, что власти Армении не отказались от агрессивных идей, по-прежнему имеют претензии на Карабах и не собираются вносить изменения в конституцию и декларацию о независимости. Запад прекрасно осведомлен обо всем этом и ничуть не озадачивает себя обязанностью сбить накал милитаристских страстей. Напротив, Запад действует по принципу «чем хуже, тем лучше». Пока Ереван расшаркивается перед западными патронами, военно-промышленные круги США и ЕС не только расширяют границы содействия опасным планам Армении, но и непосредственно участвуют в организации провокаций, направленных на дестабилизацию положения на Южном Кавказе.

Не случайно источники Minval сообщили о том, что к совершённым Арменией провокациям с применением тяжелого оружия в Кяльбаджарском направлении непосредственно причастны военные США и западных стран. Информацию вчера подтвердили и в Министерстве обороны Азербайджана. Использование квадрокоптера в Товузском направлении также указывает на то, что сбор стратегической информации о возможностях Азербайджана осуществляется под контролем западных военных.

Подобные провокации со стороны Армении не первый случай, и они носят постоянный характер. Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, участие в процессе так называемых наблюдателей от гражданской миссии ЕС, оказание Европейским Союзом военной помощи армянской стороне под прикрытием Европейского фонда мира вдохновляют оккупационную сущность Еревана на опасные провокации.

Хлесткое предупреждение Министерства обороны Азербайджана напоминает Еревану и его покровителям об ответственности перед судьбами не только двух народов, но и всего сообщества, о том, насколько важно воздерживаться от чреватых поползновений, избегать тревожных трендов, выдержанных в духе создания новых очагов для войн на Южном Кавказе. Армения и её новые сюзерены должны знать, что если опасные приготовления и провокационные действия против Азербайджана не прекратятся, Баку в целях самообороны предпримет все необходимые действия с использованием средств, имеющихся в арсенале Вооруженных Сил Азербайджана.

«Вся ответственность за обострение обстановки на Южном Кавказе ложится на военно-политическое руководство Армении и её покровителей», – говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана. Официальный Ереван при поддержке Запада отдает все свои силы и возможности отрицательной стихии, пытаясь реализовать опасные для чувствительной зоны Евразийского региона планы с далеко идущими целями. Азербайджан же на этом фоне строго нацелен на то, чтобы избежать проблем, нежелательного разворота до возникновения новой волны насилия и конфронтации.

Баку не позволит использовать Армению в качестве растопки в возгорании нового пожара, не даст разогреть обстановку с помощью провокаций и опасных вылазок. Мир и стабильность отвечают интересам народов региона и всего сообщества, потому что они отвергают дикую природу государственного терроризма и реваншизма. Преимущество на стороне справедливости и предсказуемости, и этим все сказано.

Тофик Аббасов