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Минобороны сделало срочное заявление: будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны

Минобороны сделало срочное заявление: будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны

Министерство обороны Азербайджана уже сообщало о недавно совершённых Арменией провокациях с применением тяжелого оружия в Кяльбаджарском направлении и квадрокоптера — в Товузском направлении. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Отметим, что подобные провокации со стороны Армении — не первый случай; они носят постоянный характер. Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Армении смертоносным оружием Францией и оказание Европейским Союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира в размере десяти миллионов евро на предварительном этапе, вдохновляют оккупационную Армению на подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана.

Министерство обороны еще раз предупреждает Армению и её покровителей, что им следует воздержаться от намерений создать новый очаг войны на Южном Кавказе. Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале Вооруженных Сил Азербайджана. Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе ляжет на военно-политическое руководство Армении и её покровителей», — отмечается в заявлении.

Как ранее писал Minval, очередная провокация армянских реваншистов, совершенная на Кяльбаджарском направлении, была совершена при участии, а вернее, соучастии военных советников, представляющих США, Францию и Евросоюз: они решили испытать в боевой обстановке недавно переданное Армении летальное оружие, а также рассчитывали отследить, как будет реагировать на обстрел азербайджанская армия.

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