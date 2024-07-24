Ильхам Алиев утвердил повышение штрафов за нарушение ПДД

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодексе об административных правонарушениях.

Согласно Кодексу, за управление транспортным средством без права управления транспортным средством будет наложен штраф в размере двухсот манатов.

За повторное совершение данного правонарушения лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании или управление транспортным средством лицом, ограниченным в праве управления транспортным средством, будет предъявлен штраф в размере четырехсот манатов.

За езду по автобусным полосам предусмотрен штраф в 100 манатов. Нарушение будет оцениваться в 2 балла. За 20 и более баллов в течение одного года право управления транспортным средством будет ограничено на 6 месяцев.

Водители транспортных средств, выезжающие на велосипедные дорожки, будут оштрафованы на 100 манатов.

Лица, незаконно паркующие автомобили на электрозаправках, будут оштрафованы в размере 20 манатов. Случай не распространяется на парковку на электрозаправках транспортных средств с электродвигателями. За парковку велосипедов и небольших электромобилей за пределами парковочных мест для них будет взиматься штраф в размере десяти манатов.

Лица, организующие незаконные парковочные места, либо взимающие за эту услугу плату, будут оштрафованы на сумму до 2 тысяч манатов.