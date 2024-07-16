Налоговые поступления из ненефтегазового сектора в госбюджет Азербайджана выросли на 13%

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За январь-июнь 2024 года налоговые поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана составили 8 млрд. 282 млн. 38,9 тыс. манатов. Поступления в госбюджет по линии ГНС превысили прогнозируемые показатели на 1 млрд. 53,4 млн. манатов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба при Минэкономики.

Отмечено, что поступления из ненефтегазового сектора составили 5 млрд. 874,7 млн. манатов. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года налоговые поступления из этого сектора выросли на 675,3 млн. манатов или на 13%. 70,9% уплаченных налогов пришлось на ненефтегазовый сектор, а 29,1% – на нефтегазовый сектор.