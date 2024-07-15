Самедов считает победу испанцев на ЕВРО закономерной

63 Просмотров

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал финал чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

Встреча на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) завершилась победой испанцев со счётом 2:1. Победным голом на 86-й минуте отметился Микель Оярсабаль.

«Симпатия была на стороне испанцев. Мне кажется, они больше заслуживали. Финал получился достаточно интересный, англичане провели качественную игру, но испанцы были более остры, особенно во втором тайме. Первый тайм, честно говоря, был немного закрытый, без моментов, во втором Испания создала больше моментов, и при счёте 1:0 могли забивать ещё. Хороший финал, для меня он был интересным. Думаю, результат закономерен, – сказал Самедов, слова которого приводит «Советский спорт».