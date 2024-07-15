Трамп стал кандидатом в президенты США |
Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном |
Азербайджанский боец стал жертвой несчастного случая |
Асад допустил встречу с Эрдоганом |
У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России |
3 человека стали жертвами лесного пожара в Турции |
Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу |
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу |
Главное Спорт

Самедов считает победу испанцев на ЕВРО закономерной

Самедов считает победу испанцев на ЕВРО закономерной

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал финал чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

Встреча на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) завершилась победой испанцев со счётом 2:1. Победным голом на 86-й минуте отметился Микель Оярсабаль.

«Симпатия была на стороне испанцев. Мне кажется, они больше заслуживали. Финал получился достаточно интересный, англичане провели качественную игру, но испанцы были более остры, особенно во втором тайме. Первый тайм, честно говоря, был немного закрытый, без моментов, во втором Испания создала больше моментов, и при счёте 1:0 могли забивать ещё. Хороший финал, для меня он был интересным. Думаю, результат закономерен, – сказал Самедов, слова которого приводит «Советский спорт».

Теги:
Из этой рубрики
Томас Мюллер прекращает играть за сборную Германии (видео)
Спорт

Томас Мюллер прекращает играть за сборную Германии (видео)

2024/07/16, 00:19
Самедов считает победу испанцев на ЕВРО закономерной
Спорт

Самедов считает победу испанцев на ЕВРО закономерной

2024/07/15, 23:47
От наших спортсменов ожидают минимум 10 олимпийских медалей (фото)
Спорт

От наших спортсменов ожидают минимум 10 олимпийских медалей (фото)

2024/07/15, 21:54
Ральф Шумахер признался, что он гей
Спорт

Ральф Шумахер признался, что он гей

2024/07/15, 19:54
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу
Спорт

Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу

2024/07/15, 00:55
Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы
Спорт

Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы

2024/07/14, 22:10
Наши баскетболисты уступили сборной Армении
Спорт

Наши баскетболисты уступили сборной Армении

2024/07/14, 20:55
Организаторов Кубка Америки подвергли резкой критике
Спорт

Организаторов Кубка Америки подвергли резкой критике

2024/07/14, 20:15
Испанцы за победу над Англией получат €28,25 млн
Спорт

Испанцы за победу над Англией получат €28,25 млн

2024/07/14, 18:28