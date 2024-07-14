ООН озвучила неутешительный прогноз для Украины

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Население Украины к 2100 году сократится до 15,3 млн человек. Об этом предупредили эксперты ООН в докладе «Перспективы населения мира 2024».

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Эти данные опубликованы в таблице доклада о демографии в странах мира. По данным на 2020 год, в Украине проживало более 44 млн человек.

Также отмечается, что по состоянию на 2024 год своего пика достигла численность населения 63 стран и территорий, включая Китай, Германию, Японию и Россию.

Также в ООН считают, что в 2084 году население Земли достигнет максимума в 10,3 млрд человек, а затем начнет сокращаться.