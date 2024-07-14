Бензин AI-95 в Азербайджане резко подешевел |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы |
Хакан Фидан выступил за оказание давления на Израиль |
«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей» |
Абовян: Турция вступает в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, а мы катаемся на велосипедах |
Мгер Григорян утверждает о приверженности Еревана миру в регионе |
Ильхам Алиев осудил покушение на Дональда Трампа |
Главное Мир

ООН озвучила неутешительный прогноз для Украины

ООН озвучила неутешительный прогноз для Украины

Население Украины к 2100 году сократится до 15,3 млн человек. Об этом предупредили эксперты ООН в докладе «Перспективы населения мира 2024».

Читайте также: Демографы спрогнозировали резкое сокращение населения Украины

Эти данные опубликованы в таблице доклада о демографии в странах мира. По данным на 2020 год, в Украине проживало более 44 млн человек.

Также отмечается, что по состоянию на 2024 год своего пика достигла численность населения 63 стран и территорий, включая Китай, Германию, Японию и Россию.

Также в ООН считают, что в 2084 году население Земли достигнет максимума в 10,3 млрд человек, а затем начнет сокращаться.

Теги:
Из этой рубрики
В Швейцарии российского дипломата подозревают в шпионаже
Мир

В Швейцарии российского дипломата подозревают в шпионаже

2024/07/15, 00:00
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео)
Мир

Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео)

2024/07/14, 23:47
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео)
Мир

Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео)

2024/07/14, 23:32
В Дагестане прогремели выстрелы, есть погибший и раненые
Мир

В Дагестане прогремели выстрелы, есть погибший и раненые

2024/07/14, 23:28
Число жертв в Газе достигло 38584
Мир

Число жертв в Газе достигло 38584

2024/07/14, 23:12
Мировой политический бомонд шокирован стрельбой в Трампа (обновлено)
Мир

Мировой политический бомонд шокирован стрельбой в Трампа (обновлено)

2024/07/14, 22:41
Байден: Не стройте предположений (видео)
Мир

Байден: Не стройте предположений (видео)

2024/07/14, 22:30
ООН озвучила неутешительный прогноз для Украины
Мир

ООН озвучила неутешительный прогноз для Украины

2024/07/14, 22:07
В кыргызском Оше из-за селя введен режим ЧС (видео)
Мир

В кыргызском Оше из-за селя введен режим ЧС (видео)

2024/07/14, 21:34