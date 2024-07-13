Кремль о покушениях на Путина |
Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ: Для подписания мирного договора важно внести изменения в конституцию Армении |
Баку обеспокоен растущей милитаризацией в Армении |
Украина предприняла попытки покушения на Путина |
Представители МПА СНГ будут следить за выборами в Азербайджане |
ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в Хан-Юнисе, более 100 жертв (фото, видео) |
Инцидент на границе: почему Армении нельзя доверить контроль над Зангезурским коридором и необходима третья сторона |
Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (обновлено, видео) |
В НАТО заинтересованы в мирном процессе между Баку и Ереваном |
Главное Мир

Демографы спрогнозировали резкое сокращение населения Украины

Демографы спрогнозировали резкое сокращение населения Украины

По самым оптимистичным прогнозам к 2033 году население Украины сократится до 35 миллионов человек.

Об этом заявила директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, сообщает РБК-Украина.

Либанова напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 миллиона человек.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда», — сказала эксперт.

Либанова пояснила, что для поддержания населения страны на уровне 30 миллионов человек Украине придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов. Их предлагается ввозить из менее развитых стран, а также из Прибалтики и Польши — если для этого будут созданы соответствующие привлекательные условия.

Теги:
Из этой рубрики
Демографы спрогнозировали резкое сокращение населения Украины
Мир

Демографы спрогнозировали резкое сокращение населения Украины

2024/07/13, 22:33
Египет потребовал от ЦАХАЛ выхода с территории КПП «Рафах»
Мир

Египет потребовал от ЦАХАЛ выхода с территории КПП «Рафах»

2024/07/13, 22:06
Иран заявил об усилении ненависти к Израилю
Мир

Иран заявил об усилении ненависти к Израилю

2024/07/13, 21:48
В Армении задержали учительницу из России, обвиняемую в "фейках об армии"
Мир

В Армении задержали учительницу из России, обвиняемую в «фейках об армии»

2024/07/13, 21:31
Лукашенко: "Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет"
Мир

Лукашенко: «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет»

2024/07/13, 20:21
Эрдоган не ждет скорого завершения войны между Россией и Украиной
Мир

Эрдоган не ждет скорого завершения войны между Россией и Украиной

2024/07/13, 20:04
Орбан на саммите НАТО заявил, что Украине не следует вступать в альянс
Мир

Орбан на саммите НАТО заявил, что Украине не следует вступать в альянс

2024/07/13, 19:44
Швеция не смогла установить обвиняемых в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело
Мир

Швеция не смогла установить обвиняемых в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело

2024/07/13, 19:31
Турция заявила, что Нетаньяху пытается сорвать переговоры с ХАМАС
Мир

Турция заявила, что Нетаньяху пытается сорвать переговоры с ХАМАС

2024/07/13, 19:11