Демографы спрогнозировали резкое сокращение населения Украины

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По самым оптимистичным прогнозам к 2033 году население Украины сократится до 35 миллионов человек.

Об этом заявила директор республиканского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, сообщает РБК-Украина.

Либанова напомнила, что исторический максимум населения Украины был зафиксирован в 1993 году и составил 52 миллиона человек.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда», — сказала эксперт.

Либанова пояснила, что для поддержания населения страны на уровне 30 миллионов человек Украине придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов. Их предлагается ввозить из менее развитых стран, а также из Прибалтики и Польши — если для этого будут созданы соответствующие привлекательные условия.