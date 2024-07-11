Ильхам Алиев: Наша позиция по вопросу Джамму и Кашмира хорошо известна |
С начала товузских боев прошло 4 года |
Байден объявил Зеленскому о новом пакете военной помощи. Детали |
Россия готова подарить Азербайджану вакцину против ящура |
Президент Алиев на встрече с Шахбазом Шарифом (обновлено, фото, видео) |
Борт Ильхама Алиева в сопровождении пакистанских истребителей (видео) |
Азербайджан заявил о желании вступить в БРИКС |
Ильхам Алиев в сопровождении пакистанских истребителей прибыл в Пакистан (фото и видео) |
FT: Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн при участии SOCAR |
Главное Армия

Украинцы угнали вражескую бронетехнику

Украинцы угнали вражескую бронетехнику

ВСУ захватили сразу два российских танка модификаций «Т-80» и «Т-90М», а также российскую боевую машину пехоты «БМП-2». Бойцы рассказали, как удалось это сделать: российский танк возглавил крупный штурм россиян, который закончился полным разгромом. Экипаж Т-90 бросил танк на поле боя и просто сбежал, пишет dialog.ua.

«Наш механик-водитель рискнул добраться серой зоной до танка и вернулся назад уже на нем», – рассказали о трофеизации новейшего российского танка «Т-90М» бойцом бригады.

На этом защитники не ограничились и впоследствии к перечню трофеев по этому бою добавилось еще 2 единицы бронетехники – танк «Т-80» и БМП-2, которые пригнали на позиции бойцы.

В ВСУ заявили, что захваченная трофейная бронетехника будет работать на ВСУ, ликвидируя своих предыдущих владельцев.

По всей вероятности, эта техника была трофеизирована из эпизода оборонительных боев бригады на Покровском направлении, когда к штурмовым действиям враг привлек танки и боевые машины пехоты, вся бронетехника была защищена специальными антидроновыми «мангалами».

Благодаря слаженным действиям ВСУ было уничтожено 8 российских танков и еще 8 боевых машин пехоты.

Характер разрывов свидетельствует о том, что для поражения живой силы и бронетехники противника использовались кассетные боеприпасы, передаваемые партнерами.

Теги:
Из этой рубрики
Франция, Германия, Италия и Польша сообща разработают дальнобойные ракеты
Армия

Франция, Германия, Италия и Польша сообща разработают дальнобойные ракеты

2024/07/12, 00:31
Rheinmetall наладит в Украине выпуск снарядов
Армия

Rheinmetall наладит в Украине выпуск снарядов

2024/07/12, 00:21
С начала товузских боев прошло 4 года
Армия

С начала товузских боев прошло 4 года

2024/07/12, 00:05
Украинцы угнали вражескую бронетехнику
Армия

Украинцы угнали вражескую бронетехнику

2024/07/11, 23:38
Байден объявил Зеленскому о новом пакете военной помощи. Детали
Армия

Байден объявил Зеленскому о новом пакете военной помощи. Детали

2024/07/11, 22:31
Азербайджанские бойцы сдают кровь (фото)
Армия

Азербайджанские бойцы сдают кровь (фото)

2024/07/11, 19:31
Скончался военнослужащий ВВ МВД
Армия

Скончался военнослужащий ВВ МВД

2024/07/11, 18:04
Российские солдаты передвигаются на электросамокатах из-за нехватки техники
Армия

Российские солдаты передвигаются на электросамокатах из-за нехватки техники

2024/07/11, 15:45
В Армении в ДТП попал автомобиль с дембелями, есть погибшие и раненые
Армия

В Армении в ДТП попал автомобиль с дембелями, есть погибшие и раненые

2024/07/11, 13:28