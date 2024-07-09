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Вашингтон отрицает стремление сменить власть в Грузии

Вашингтон отрицает стремление сменить власть в Грузии

Соединенные Штаты не пытаются добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих в октябре парламентских выборов в стране. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии и уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». «Это совершенно неверно», – прокомментировал сообщение пресс-службы СВР представитель американского внешнеполитического ведомства.

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