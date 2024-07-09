Россия утверждает, что США планируют переворот в Грузии с помощью Зурабишвили

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Поступающие в СВР данные свидетельствуют о решительном настрое США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября, утверждает Служба внешней разведки РФ.

В администрации Байдена разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», в основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия, отмечает ведомство.

Ключевую роль в этом плане должна сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая даст интервью американскому СМИ, где возложит на правительство вину за «деградацию» переговоров по вступлению Тбилиси в ЕС и предупредит о «катастрофических последствиях сближения с Москвой», рассказали в СВР.

Американские «кураторы» уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию протестных выступлений в стране, подчеркнули в ведомстве.