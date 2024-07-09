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Украина отомстила России за вчерашний удар (видео)

Украина отомстила России за вчерашний удар (видео)

Украина атаковала беспилотниками российские города в ответ на вчерашний массированный удар России по украинским городам, в результате чего было множество жертв.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В результате 4 человека погибли, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Повреждены 160 квартир, 60 домов и 140 автомобилей.

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пресечена на территории Волгоградской области, в результате падения обломков беспилотников загорелись подстанция и нефтебаза, сообщили в администрации области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

«В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калача-на-Дону», – привели в администрации слова губернатора.

Бочаров отметил, что пожар на подстанции удалось оперативно ликвидировать, энергоснабжение нарушено не было.

Как сообщает Минобороны России, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 38 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областями.

Напомним, вчера Россия нанесла массированный удар по Украине, в целом погибло 33 человека. Под удар попала и детская больница «Охматдет».

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