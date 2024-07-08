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Россия нанесла массированный удар по Украине, в ход пошла баллистика, крылатые ракеты, «Кинжалы»

Россия нанесла массированный удар по Украине, в ход пошла баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы"

Российские войска сегодня ведут массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО, сообщают украинские СМИ.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, россияне применяют разный спектр вооружения. Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, применяется баллистика, а также был пуск ракет «Кинжал» и «Калибров». В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области. Позже серия взрывов прогремела в Киеве и в Днепре.

Мэр Киева Виталий Кличко написал о трех пострадавших.

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