«Таблетки от фашизма» для Жозепа Борреля

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Жозеп Боррель в очередной раз оказался в центре скандала. Глава дипломатии ЕС умудрился выступить со специальным заявлением, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не получал мандат от Совета ЕС, чтобы представлять его на саммите Организации тюркских государств». А ещё «дедушке европейской дипломатии» не понравилось, что во встрече принимал участие — в качестве наблюдателя — Эрсин Татар, президент ТРСК.

Теоретически Боррель «вносил ясность»: Венгрия председательствует в Евросоюзе, и глава европейской дипломатии как бы давал понять, что Орбан в Шуше Евросоюз не представлял.

Но Венгрия — далеко не первая страна, которая становится председателем Евросоюза. Главы государств и правительств стран, к которым в порядке ротации переходило председательство, продолжали совершать двусторонние визиты, и не только в страны, входящие в ЕС. Но никогда европейские чиновники от этих визитов так не открещивались. Можно понять, почему Боррель всячески подчёркивал, что во время своего визита в Москву Орбан не представлял ЕС. Против России в Евросоюзе действуют санкции. Но Шуша? Против стран-членов ОТГ нет никаких санкций. У Азербайджана налажено партнёрство с Евросоюзом и заключено двустороннее соглашение о стратегическом партнёрстве с более чем десятком входящих в ЕС государств. Так почему же Боррель так истерит?

Прежде всего, в этой истерике сквозит неприкрытый расизм, тюркофобия и исламофобия, которые набирают в Европе опасную силу. Один приглашает в правительство явных неонацистов, другой под их диктовку ужесточает «правила жизни» для мигрантов, третьи придираются к жесту «бозгурд», который показал на поле турецкий футболист, а четвёртые устраивают истерику с биением лысиной по паркету: как это премьер-министр Венгрии посмел поехать на «тюркский саммит» в Шушу?

Вообще-то, главе европейской дипломатии надо бы посоветовать выпить успокоительных таблеток. А ещё — обратить внимание на реальность. Какие бы истерики ни закатывали в европейских офисах, рост солидарности тюркских государств, укрепление партнёрства в рамках ОТГ — это уже свершившийся факт со своим геополитическим измерением. Пока Европа высокомерно наблюдала за Турцией, тюркский мир становится важным фактором не только региональной политики. Да, Греция и Кипр серьёзно подогревают в Европе антитурецкую истерию, но разве это повод не замечать реальностей? Лучше вспомнить старую поговорку: «Собака лает — караван идёт». Никакие дипломатические истерики не могут повлиять на процесс укрепления партнёрства тюркских государств и роста их влияния в мире. Это та ситуация, когда Европе стоит брать пример с Венгрии и усиливать работу в перспективном направлении. Но если вместо этого евродипломатия закатывает истерики, это показывает, каким влиянием пользуются персоны с мышлением «крестоносцев» и шовинистов в кабинетах и коридорах европейских институтов, особенно в департаменте внешних связей Евросоюза. Например, там есть такой персонаж, как Михаэль Зиберт, на котором если и не «пробу», то неонацистскую символику ставить негде.

Не исключено, что на фоне «обнимашек» с Арменией Борреля не устроило, что саммит ОТГ проходил в Шуше. Но если так, то получается, что этот еврочиновник ставит под вопрос территориальную целостность Азербайджана? Так «опустить» европейское посредничество, на которое в Брюсселе все ещё надеются, после встречи в Праге, где были подписаны документы о признании территориальной целостности Азербайджана, нужно было постараться. Ну ладно, когда о своей подписи забывает Пашинян, но когда тем же самым занимается Боррель?

Есть, наконец, и ещё одна сторона вопроса. В брюссельских кабинетах и коридорах в моде рассуждения о «европейской семье», но в Евросоюзе всегда существовала своего рода «политическая дедовщина». «Старая Европа» никак не могла представить, что государства Восточной Европы, вступив в Евросоюз, будут проводить самостоятельную политику, а не повторять все жесты за Берлином и Парижем. Достаточно вспомнить 2003 год, когда президент Франции Ширак и канцлер Германии Шредер активно устраивали «обнимашки» с Москвой, выступали против американской военной операции в Ираке в 2003 году и были изрядно раздражены, что Восточная Европа поддержала Вашингтон. Ширак даже раздражённо бросил, что восточноевропейцы «упустили хороший повод промолчать», что вызвало понятное возмущение. Сегодня премьер-министру Венгрии не могут простить более близких отношений с Россией и членства в ОТГ.

Самое главное, не могут «проглотить», что Орбан проводит самостоятельную политику и позволяет себе критиковать брюссельскую бюрократию за «мышление крестоносцев» и восприятие мира как «колонии белых господ», то есть всё той же «старой Европы».

Так что евробюрократам, включая Борреля, нужны не только успокоительные таблетки, но и «таблетки от фашизма». Это уже дело очень болезненное, но без таких «таблеток» Европе, похоже, не обойтись.

Нурани, обозреватель