Эрдоган: Это было наказанием всей нации, но сборная отомстит

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Решение УЕФА дисквалифицировать игрока сборной Турции по футболу Мериха Демирала является наказанием всей нации. Такое мнение выразил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения всё те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально. Фактически это наказание Турции как нации.

Лучшей наградой за это была бы победа в матче [с Нидерландами]. К сожалению, этого не произошло», — приводит его слова Anadolu.

Эрдоган напомнил, что впереди чемпионат мира 2026 года и чемпионат Европы 2028-го. Он надеется, что при тщательной подготовке у турецкой сборной появится шанс отомстить.