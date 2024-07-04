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Главное Общество

Бельгия предоставила Азербайджану 250 тыс. евро на разминирование

Бельгия предоставила Азербайджану 250 тыс. евро на разминирование

Бельгия выделила Азербайджану 250 тыс. евро в рамках поддержки деятельности по разминированию на освобожденных территориях.

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Об этом в соцсети Х сообщил начальник Управления Министерства иностранных дел Азербайджана Гая Мамедов.

«Был рад выступить на церемонии в Брюсселе в связи с предоставлением Бельгией Азербайджану 250 000 евро на деятельность по разминированию. Наземные мины являются основным препятствием на пути безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев [на освобожденные территории]. Эта помощь является символом человеческой солидарности и позитивным шагом в наших двусторонних отношениях», – написал дипломат.

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