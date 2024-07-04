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Сулейманов рассказал в Брюсселе о минном терроре Армении (фото)

Сулейманов рассказал в Брюсселе о минном терроре Армении (фото)

Делегация Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) во главе с председателем правления Вугаром Сулеймановым находится с рабочим визитом в Королевстве Бельгия.

Об этом говорится в сообщении ANAMA.

Цель визита – привлечение внимания к минной проблеме в Азербайджане, информирование о серьезной угрозе для окружающей среды, гуманитарной деятельности по разминированию на освобожденных территориях и расширение международного сотрудничества.

4 июля в Брюсселе прошло мероприятие «Борьба с минной угрозой: влияние на окружающую среду и политические меры реагирования», организованное Дипломатической академией Брюсселя при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии.

Вугар Сулейманов проинформировал о минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, об угрозах, которые она представляет жизни и здоровью людей, окружающей среде, подчеркнув, что эта угроза препятствует усилиям по устойчивому развитию. Заявив, что Азербайджан председательствует на COP29 в 2024 году, он подчеркнул важность устранения воздействия минной угрозы на окружающую среду.

В мероприятии приняли участие представители ООН, ЕС, государственных учреждений Бельгии и дипломатического корпуса. Были проведены панельные дискуссии по вопросам борьбы с минными угрозами и применения инновационных технологий.

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