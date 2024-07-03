В Армении растет уровень инфляции

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В Армении наблюдается рост инфляции и повышение цен.

Об этом говорится в сообщении Статистического комитета республики.

Согласно отчету, инфляция в Армении в июне (по сравнению с июнем 2023-го) составила 0,8% – весомый показатель по сравнению с прошлым годом.

По данным, основном общий индекс цен вырос за счет бензина (на 25,7%) и дизельного топлива (на 16,5%), что связано с подорожанием в России (откуда в Армению поступает основная часть нефтепродуктов). Из общего показателя инфляции в 0,8%, на них пришлась почти половина (0,397%).