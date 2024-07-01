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Израиль отреагировал на иранские угрозы

Израиль отреагировал на иранские угрозы

Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил готовность применить военную силу против Ливана, несмотря на угрозы Ирана, если группировка Хезболла и дальше будет обстреливать израильскую территорию. Об этом он написал в соцсети Х.

«Сегодня Иран грозится уничтожить Израиль, если Израиль вполне ответит на атаки Хезболлы из Ливана. Мой ответ Ирану ясен – если Хезболла не прекратит огонь и не уйдет с южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома», – заявил Кац.

По словам главы МИД Израиля, «режим, угрожающий уничтожением, заслуживает уничтожения».

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