Израиль отреагировал на иранские угрозы

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Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил готовность применить военную силу против Ливана, несмотря на угрозы Ирана, если группировка Хезболла и дальше будет обстреливать израильскую территорию. Об этом он написал в соцсети Х.

«Сегодня Иран грозится уничтожить Израиль, если Израиль вполне ответит на атаки Хезболлы из Ливана. Мой ответ Ирану ясен – если Хезболла не прекратит огонь и не уйдет с южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома», – заявил Кац.

По словам главы МИД Израиля, «режим, угрожающий уничтожением, заслуживает уничтожения».