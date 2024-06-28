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Бастрыкин призывает отменить в России мораторий на смертную казнь: «Я себе не могу два часа позволить погулять»

Бастрыкин призывает отменить в России мораторий на смертную казнь: "Я себе не могу два часа позволить погулять"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России.

Об этом он сообщил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», – сказал он.

В качестве примера глава СК привел теракт в «Крокус сити холле». «Если в советское время за убийство двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то тут обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы», – отметил Бастрыкин.

Также он добавил, что содержание одного осужденного обходится в 30 тысяч рублей ежегодно, а это, по словам главы СК, колоссальный бюджет, если человек приговорен к пожизненному заключению.

«Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога – не болят ли у него зубки», – сказал Бастрыкин.

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