Защита семейных ценностей: уроки Грузии и позиция Азербайджана

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Ведущие информационные агентства мира в один голос сообщили о принятии парламентом Грузии в первом чтении законопроекта «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», с внесением поправок к 18 законам, ограничивающих, как пишется в комментариях к новости, «права ЛГБТ» с отражением ввода уголовной и административной ответственности для нарушителей.

При этом безо всякого стеснения данные агентства фиксируют, что законопроект ЯКОБЫ направлен на защиту семейных ценностей. Что интересно, последние три слова взяты в кавычки. Следовательно, получается, что документ преследует какие-то иные цели. А вот и объяснение: «На деле законопроект ограничивает в правах квир-людей». Для никогда не сталкивавшихся с понятием «квир» поясним, что под этим определением (от англ. queer) подразумевается собирательный термин, используемый для обозначения лица, чья сексуальность и/или гендерная идентичность отличаются от большинства. Именно в контексте прав, так сказать, этой категории людей, критике подвергаются предложения о вводе запрета на смену пола, усыновление несовершеннолетних однополыми парами, а также на проведение сборищ, преследующих цель популяризации однополых браков.

Параллельно мировые агентства с нескрываемым неприятием фиксируют наличие предложения от ряда представителей грузинского общества ввести в Грузии 17 мая новый государственный праздник – «День святости семьи». Недовольство в этой связи проявляется в том, что в ряде стран в эту дату отмечается т. н. «Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией».

Резюмируется подход агентств к данному вопросу конкретизацией, что законопроект, «поощряя гомофобию, еще более отдаляет Грузию от членства в ЕС». В целом, такой рьяный очередной антигрузинский фон уже не видится чем-то спонтанным. Еще весной нынешнего года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к грузинским политикам с призывом «решительно осудить ЛГБТ-фобию и другую дискриминационную риторику». В ответ на что грузинский политолог Малхаз Гулашвили заявил, что поддерживающий традиционные ценности грузинский народ «выступал и будет выступать против нетрадиционных отношений и агрессивных сект, желающих внедрить в нашем обществе чуждые ценности, обычаи и уклад жизни. Мы защищаем свою Конституцию, в которой написано, что брак – это союз мужчины и женщины. Иначе быть не может, ведь мы действительно верующие люди».

По всей видимости, М. Гулашвили подразумевал смысловую нагрузку библейских заповедей: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт 2: 24); «Мужья, любите своих жен» (Еф 5: 25).

В свете чего, кстати, Римский папа Франциск неоднократно обращал внимание на то, что брак, на котором «основана семья, заключается между мужчиной и женщиной». Вслед за чем, актуализируя «острую необходимость» в новом открытии «для себя значения супружеского союза», папа Франциск подчеркивал, что «евангелие семьи относится к божественному плану сотворения мужчины и женщины», то есть к «началу», по словам Иисуса: «Разве вы не читали, что Творец от начала сотворил их мужчиной и женщиной и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть? Таким образом, они уже не двое, но одна плоть. Итак, да не разделяет человек того, что Бог соединил» (Мф 19: 4-6).

В свете чего «брак по христианскому откровению» Папа окрестил не церемонией или светским мероприятием, не формальностью или абстрактным идеалом, а реальностью «с ее точной последовательностью», где нет места «простой форме эмоционального удовлетворения, которая может быть конституирована любым образом и видоизменена в соответствии с чувствительностью каждого».

Как бы то ни было, основная масса западных СМИ назвала новый законопроект грузинских парламентариев «вторым российским» документом (вслед за принятым парламентом этой страны законом «О прозрачности иностранного влияния»). Наверное, заинтересованным ангажированным силам на сегодня сподручнее сразу же вбросить в общественность то или иное клише, нежели покопаться в более глубинных причинах происходящего.

В ракурсе обсуждаемого, представляется целесообразным затронуть выше рассматриваемый ракурс в преломлении к Азербайджану. Возможно, наилучшим мазком здесь просматривается произнесенное президентом страны Ильхамом Алиевым в его инаугурационной речи 14 февраля 2024 г. Когда он среди основных задач назвал необходимость «вырастить такое молодое поколение, чтобы оно, как и мы, всегда было привержено национальным традициям, национально-духовным ценностям, чтобы их помыслы были чистыми, и никто, пытаясь отравить их мозги, не добился успеха». Где на первый план выходит, прежде всего, семейное воспитание.

К счастью, сказал глава государства, азербайджанская семья – это здоровая семья, построенная на традициях, национально-нравственных ценностях, являющихся «незыблемой основой нашего общества». В связи с чем «перед государством и каждой семьей стоит задача воспитания нашей молодежи в национальном духе, на основе традиционных ценностей», с полным изъятием т. н. «прогрессивных» и «чуждых ценностей» из азербайджанского общества.

Согласимся, что в этих формулировках, базирующихся на выработанных поколениями традициях народа, проявляется та картина, которая пишется в Азербайджане сегодняшнего дня.

Теймур Атаев