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Вассерман одернул Бастрыкина из-за фразы о «госдуре» (аудио)

Вассерман одернул Бастрыкина из-за фразы о «госдуре» (аудио)

Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман в разговоре с SHOT выразил сожаление, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой». Парламентарий напомнил главе СК золотое правило нравственности: поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами.

«Никто не может быть безупречен всегда… Так что я могу только сожалеть о том, что уважаемый человек допустил такую резкость в выражениях. Это, конечно, не повод для того, чтобы в чём-то его ограничивать, но это повод напомнить ему, что он должен обращаться с другими так же, как хочет, чтобы другие обращались с ним», — подчеркнул парламентарий.

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