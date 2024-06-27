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Глава СК России Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой»

Глава СК России Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой» во время обсуждения миграционной политики на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Трансляция велась на сайте мероприятия.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», ― заявил Бастрыкин.

Глава СК пояснил, что прочел выражение «Госдура» в комментариях к публикации СМИ о встрече Бастрыкина с жителями Котельников, которые пожаловались на ситуацию с приезжими. По словам Бастрыкина, в комментариях его самого хвалили, но писали, что «Госдура <…> ничего делать не сможет».

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