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Украина может получить южнокорейские системы ПВО и снаряды

Украина может получить южнокорейские системы ПВО и снаряды

СМИ уточнили, какое оружие Южная Корея может поставить Украине Объем поставок будет зависеть от позиции Кремля относительно его отношений с КНДР.

На днях в правительстве Южной Кореи допустили возможность поставок оружия Украине. Таким образом в Сеуле отреагировали на подписание «стратегического» договора между Москвой и Пхеньяном.

Агентство Yonhap уточняет со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве, что власти страны могут одобрить поставки Киеву систем ПВО и артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

По словам чиновника, с которым пообщались журналисты, существуют разные варианты предоставления вооружений Киеву.

Позиция Сеула по этому вопросу будет зависеть от шагов Кремля относительно его отношений с Северной Кореей.

До этого Южная Корея предоставляла Украине только нелетальное оборудование, руководствуясь политикой, запрещающей поставлять летальное оружие государствам, находящимся в состоянии войны.

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