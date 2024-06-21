Южная Корея задумалась о поставках оружия Украине

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Южная Корея рассматривает возможность начать поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) в качестве ответа на сближение России с КНДР, сообщило агентство Yonhap.

Об этом агентству рассказал советник президента по национальной безопасности, экс-посол Южной Кореи в России Чан Хо Джин.

Заявление прозвучало на фоне подписания 19 июня договора между Россией и Северной Кореей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно состоялось во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Данное соглашение предполагает взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон.

«Мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи» – сказал Чан Хо Джин.