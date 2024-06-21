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Нигер отозвал у французской фирмы разрешение на разработку крупнейшего уранового рудника

Нигер отозвал у французской фирмы разрешение на разработку крупнейшего уранового рудника

Военное правительство Нигера отозвало разрешение у французского производителя топлива Orano на работу на одном из крупнейших в мире урановых рудников.

Военные хунты, захватившие власть в Нигере и соседних Мали и Буркина-Фасо, вытесняют из региона Францию и укрепляют отношения с Россией.

Несколько лет назад компания Orano получила лицензию на работу на руднике Имурарен на севере Нигера, где, по оценкам, добывается 200 тыс. тонн металла, жизненно важного для производства ядерной энергии.

После нескольких лет задержек производства эта западноафриканская страна предупредила, что лицензия Orano будет аннулирована, если работы на объекте не начнутся.

11 июня, примерно за неделю до установленного срока, Orano объявила, что приступила к работе.

Но в четверг Orano сообщила, что разрешение было отозвано. Это произошло на фоне растущей напряженности между Францией и правящей хунтой Нигера.

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