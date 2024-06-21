Израиль обещает Армении «серьезные последствия» из-за признания Палестины |
В Германии по подозрению в шпионаже задержаны армяне |
Армянский спецназ вошел в здание представительства сепаратистов в Ереване |
МИД Израиля вызвал посла Армении |
Парламент Армении обсуждает референдум о членстве в ЕС |
Парламент обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой назначить досрочные выборы (обновлено) |
Орбан сделал сенсационное заявление: «Венгрия сойдёт с поезда…» |
Сахиба Гафарова: Неизбежно, что в стране будут введены ограничения |
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре |
Главное Политика

ЛАГ приветствует признание Палестины со стороны Армении

ЛАГ приветствует признание Палестины со стороны Армении

Лига арабских государств приветствовала признание Палестины со стороны Армении.

В заявлении ЛАГ назвали данное решение очередной победой права народа Палестины на создание независимого государства.

Организация призвала все те страны, которые еще не признали Государство Палестина, сделать шаг в направлении признания «для прекращения исторической несправедливости, которой подвергается народ Палестины за десятки лет оккупации», отмечает ОТА.

Также ЛАГ подчеркивает важность реализации формулы создания двух государств.

Теги:
Из этой рубрики
Ле Пен заявила, что Макрону придется уйти в отставку
Политика

Ле Пен заявила, что Макрону придется уйти в отставку

2024/06/21, 23:05
ЛАГ приветствует признание Палестины со стороны Армении
Политика

ЛАГ приветствует признание Палестины со стороны Армении

2024/06/21, 22:35
Сен-Мартен просит Азербайджан о помощи в борьбе за независимость
Политика

Сен-Мартен просит Азербайджан о помощи в борьбе за независимость

2024/06/21, 21:44
Иран предупредил Израиль о рисках начала новой войны в регионе
Политика

Иран предупредил Израиль о рисках начала новой войны в регионе

2024/06/21, 20:31
В ПАСЕ ждут возвращения Азербайджана
Политика

В ПАСЕ ждут возвращения Азербайджана

2024/06/21, 19:20
Израиль обещает Армении "серьезные последствия" из-за признания Палестины
Политика

Израиль обещает Армении «серьезные последствия» из-за признания Палестины

2024/06/21, 18:50
Пашиняна обвинили в разрыве связей с армянской диаспорой
Политика

Пашиняна обвинили в разрыве связей с армянской диаспорой

2024/06/21, 18:36
ХАМАС благодарит Армению
Политика

ХАМАС благодарит Армению

2024/06/21, 18:24
МИД Беларуси передал ноту Армении
Политика

МИД Беларуси передал ноту Армении

2024/06/21, 18:05