ЛАГ приветствует признание Палестины со стороны Армении

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Лига арабских государств приветствовала признание Палестины со стороны Армении.

В заявлении ЛАГ назвали данное решение очередной победой права народа Палестины на создание независимого государства.

Организация призвала все те страны, которые еще не признали Государство Палестина, сделать шаг в направлении признания «для прекращения исторической несправедливости, которой подвергается народ Палестины за десятки лет оккупации», отмечает ОТА.

Также ЛАГ подчеркивает важность реализации формулы создания двух государств.