ЛАГ приветствует признание Палестины со стороны Армении

Лига арабских государств приветствовала признание Палестины со стороны Армении.
В заявлении ЛАГ назвали данное решение очередной победой права народа Палестины на создание независимого государства.
Организация призвала все те страны, которые еще не признали Государство Палестина, сделать шаг в направлении признания «для прекращения исторической несправедливости, которой подвергается народ Палестины за десятки лет оккупации», отмечает ОТА.
Также ЛАГ подчеркивает важность реализации формулы создания двух государств.