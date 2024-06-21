Утверждены высокие штрафы на нарушение правил парковки и создание стихийного паркинга

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В Азербайджане автомобили будут оштрафованы на 100 манатов за остановку или стоянку на велосипедных дорожках. Это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Кроме того, организаторы незаконных парковок или требующие оплату за эту услугу, будут оштрафованы на сумму до 2000 манатов.

Так же любителей парковаться на тротуарах ждет штраф размеров в 60 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.